        Kayseri Haberleri

        İncesu SS Sulama Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:51
        İncesu SS Sulama Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

        Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan heyeti oluşturulmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile gelir gider cetvelleri ve bilançolar okunarak üyelerin oylarına sunuldu.

        Yapılan oylamalar sonucunda yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

        Seçimlere geçilmeden önce divan heyeti tarafından alınan kararla oy kullanma şeklinin açık oylama usulüyle yapılmasına karar verildi.

        Yapılan seçimlerde mevcut başkan Yaşar Karaçavuş ile diğer aday Ömer Aykar başkanlığındaki iki liste yarıştı.

        Açık oylama sonucunda Karaçavuş 202 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Aykar 112 oyda kaldı.

        Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

