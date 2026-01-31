Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Genç KAYMEK'ten eğitim alan öğrenciler tiyatroyla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), bünyesinde eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde tiyatro izleme etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:47
        Kayseri'de Genç KAYMEK'ten eğitim alan öğrenciler tiyatroyla buluştu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), bünyesinde eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde tiyatro izleme etkinliği gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç KAYMEK’te eğitim alan öğrenciler, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenen "Öğle Kahvesi" adlı gösteriyi izledi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Sümeyye Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a hem eğitim ve öğretimde hem de sosyal faaliyetlerde kendilerine sağladığı imkanlar dolayı teşekkür etti.

        Taha Yasin Özdemir ise Genç KAYMEK'in imkanlarından faydalandıklarını belirterek, düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

