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        Kayseri'de genç kadın mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı

        Kayseri'de genç bir kadın, mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:16
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        Kayseri'de genç kadın mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı
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        Kayseri'de genç bir kadın, mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seğmen Sokak'taki müstakil evde yaşayan yabancı uyruklu İ.E.H. (19) mutfak dolabının üst kısmından tabak almaya çalışırken dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü.

        Bu sırada tezgahtaki bıçak kadının karnına saplandı.

        İ.E.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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