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        Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği 2023'te aranan 6 bin 539 kişiyi yakaladı

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:57
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        Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği 2023'te aranan 6 bin 539 kişiyi yakaladı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılındaki çalışmalar kapsamında, 2 bin 146 hırsızlık, 588 dolandırıcılık ve 200 yağma suçlarından toplam 6 bin 539 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan hırsızlık suçundan yaklaşık 100 yıl, çeşitli suçlardan ise 40 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari yakalanıp cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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