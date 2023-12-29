İstanbul'da yılbaşı trafiği!
Yılbaşı öncesi İstanbul'da trafik felç oldu. İBB Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.00 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü
Giriş: 29.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:28
Megakent İstanbul'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.
Yılbaşında 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ile haftanın son iş günü mesai çıkışı yaşanan trafiğin bir araya gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle ana arterler kırmızıya büründü.