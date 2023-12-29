Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mutfak tezgahındaki bıçağın üstüne düşen kadın yaralandı

        KAYSERİ'de, Suriye uyruklu İman El Hac (19) isimli kadının dengesini kaybederek mutfak tezgahındaki bıçağın üstüne düşerek yaralandığı iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mutfak tezgahındaki bıçağın üstüne düşen kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, Suriye uyruklu İman El Hac (19) isimli kadının dengesini kaybederek mutfak tezgahındaki bıçağın üstüne düşerek yaralandığı iddia edildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seymen Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeği hazırlığı yapan İman El Hac, dolaptan tabak almak için mutfak tezgahına çıktı. Dengesini kaybeden İman, tezgahta bulunan bıçağın üzerine düşerek karnından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekar olan İman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Seymen sokaktaki müstakil evde kalabalık bir Suriyeli ailenin akrabalarıyla birlikte yaşadıkları öğrenildi. 

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Değişimi anlayamazsak, durumumuz gittikçe kötüleşir (2)
        Bakan Özhaseki: Değişimi anlayamazsak, durumumuz gittikçe kötüleşir (2)
        Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği 2023'te aranan 6 bin 539 kişiyi ya...
        Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği 2023'te aranan 6 bin 539 kişiyi ya...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de sağlıklı yaşam ve spor merkezi açılış töreninde...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de sağlıklı yaşam ve spor merkezi açılış töreninde...
        Bakan Özhaseki: Değişimi anlayamazsak, durumumuz gittikçe kötüleşir
        Bakan Özhaseki: Değişimi anlayamazsak, durumumuz gittikçe kötüleşir
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de oda başkanları ihracat rakamlarını değerlendirdi