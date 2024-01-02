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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:42
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, alüminyum folyo, hassas terazi, uyuşturucu ölçümünde kullanılan plastik ölçek, 2 yasaklı ırk köpek ve 600 lira ele geçirildi, N.Y, A.S, K.M, M.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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