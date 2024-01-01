Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için kentte bulunan Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile yeni sezon açılışını yapan Erciyes'te esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, otel sayısının arttığı Erciyes'te bu sezon da yerli ve yabancı 100 binlerce turisti ağırlamayı beklediklerini ifade ederek, bölge esnafının da bu ilgiden en güzel şekilde yaralanmasını arzu ettiklerini belirtti.

Özhaseki ve Büyükkılıç, ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.