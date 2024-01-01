Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi

        KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'ceylin' oldu
        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'ceylin' oldu
        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
        Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
        Kayseri'de polisten yılbaşı denetimi
        Kayseri'de polisten yılbaşı denetimi
        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'
        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'
        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması
        Erciyes'te meşaleli yılbaşı kutlaması