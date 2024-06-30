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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de başlayan yangın Aydın'a sıçradı! | Son dakika haberleri

        İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!

        İzmir'de başlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahalede 7'nci saate girilirken, gece görüşlü helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.06.2024 - 00:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:56
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        Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi.

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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

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