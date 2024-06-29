Almanya-Danimarka maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

STAT: BVB Dortmund

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Musiala, Havertz

DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Höjbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Höjlund

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.

İsviçre, Macaristan ve İskoçya'nın bulunduğu A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider bitiren Almanya, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.