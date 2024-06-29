Almanya-Danimarka maçı CANLI YAYIN
Almanya-Danimarka maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Almanya ilk tur grubunu lider bitirip tur biletini alırken, Danimarka ise 2. olarak adını son 16'ya yazdırdı. Almanya-Danimarka maçına dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
STAT: BVB Dortmund
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Musiala, Havertz
DANİMARKA: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Höjbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, HöjlundMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.
İsviçre, Macaristan ve İskoçya'nın bulunduğu A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider bitiren Almanya, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.
29. KEZ RAKİPLER
Almanya ile Danimarka, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.
İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.
Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.