Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde son dakika gelişmesi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde son dakika gelişmesi

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rotasını Samardzic'e çeviren sarı-lacivertlilerin teklifi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, özellikle Samardzic konusunda hareketli bir süreç yaşıyor.

        3

        22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak İtalya’dan güzel haberler geldi. Buna göre, Fenerbahçe dışında Samardzic için girişimlerde bulunan tek kulüp olan Lazio’nun teklifi yeterli görülmedi.

        4

        İtalyan basınından Il Gazzettina'nın haberine göre Fenerbahçe, Samardzic transferinde en avantajlı takım konumuna geçti.

        5

        Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından transferden çekildi.

        6

        Bonuslar dahil 20 milyon Euro öneren Fenerbahçe, teklifini düz 20 milyon Euro'ya çevirmesi halinde Udinese ile el sıkışabilir.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası