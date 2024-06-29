Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde son dakika gelişmesi
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rotasını Samardzic'e çeviren sarı-lacivertlilerin teklifi ortaya çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor.
Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, özellikle Samardzic konusunda hareketli bir süreç yaşıyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak İtalya’dan güzel haberler geldi. Buna göre, Fenerbahçe dışında Samardzic için girişimlerde bulunan tek kulüp olan Lazio’nun teklifi yeterli görülmedi.
İtalyan basınından Il Gazzettina'nın haberine göre Fenerbahçe, Samardzic transferinde en avantajlı takım konumuna geçti.
Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından transferden çekildi.
Bonuslar dahil 20 milyon Euro öneren Fenerbahçe, teklifini düz 20 milyon Euro'ya çevirmesi halinde Udinese ile el sıkışabilir.