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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İsviçre-İtalya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İsviçre-İtalya maçı CANLI YAYIN

        İsviçre-İtalya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor. İki takım da ilk tur gruplarını ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. İtalya, 31 yıldır kaybetmediği İsviçre'ye karşı bu serisini devam ettirip çeyrek final yükselmek istiyor. İsviçre de 31 yıllık kabusuna son verip son 8 takım arasına kalmayı hedefliyor. İsviçre-İtalya maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:38
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        Karşılaşma oynanıyor...
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşılaşıyor.

        37' Freuler

        STAT: Berlin Olimpiyat

        HAKEM: Szymon Marciniak

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        İSVİÇE: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo

        İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Cristante, Fagioli, Barella, Chiesa, El Shaarawy, Scamacca

        Kazanan taraf, EURO 2024'teki ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.

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        62. RANDEVU

        İsviçre ile İtalya, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya geliyor.

        Geride kalan 61 maçta İtalya 29, İsviçre 8 kez kazandı; aralarındaki 24 müsabaka ise beraberlikle bitti.

        Bu maçlarda "Gök Mavililer" 111, İsviçre ise 68 gol attı.

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        İTALYANLAR RAKİBİNE 31 YILDIR KAYBETMİYOR

        İtalya, İsviçre'ye karşı 31 yıldır kaybetmedi.

        İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi.

        İsviçre, son galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla aldı.

        İSVİÇRE'NİN GRUPTAKİ PERFORMANSI

        A Grubu'nda yer alan Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, Almanya'nın ardından 5 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

        İsviçre, grupta Macaristan'ı 3-1 yendi, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya ile oynanan müsabakada 90+2. dakikada kalesinde golü gören İsviçre, liderlik şansını kaçırdı.

        Grup maçlarında 5 gol atıp 3 gol yiyen İsviçre'de rakip fileleri havalandıran isimler Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Kwadwo Duah ve Dan Ndoye oldu.

        İTALYA'NIN GRUPTAKİ PERFORMANSI

        B Grubu'nda mücadele eden Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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        İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yenerek başladığı grup maçlarında İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

        "Gök Mavililer", grupta 3 gol atıp 3 gol yedi. İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Mattia Zaccagni attı.

        Takımı adına en kritik anda sahneye çıkan Zaccagni'nin son grup maçında Hırvatistan ağlarına 90+8. dakikada gönderdiği gol, İtalya'ya ikinciliği getirdi.

        WIDMER VE CALAFIORI CEZALI

        İsviçre ve İtalya'da birer oyuncu, son 16 turu maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamıyor.

        İtalya'da Riccardo Calafiori ve İsviçre'de Silvan Widmer, gruplarda ikişer sarı kart gördükleri için bu maçta yok.

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