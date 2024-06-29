İsviçre-İtalya maçı CANLI YAYIN İsviçre-İtalya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor. İki takım da ilk tur gruplarını ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. İtalya, 31 yıldır kaybetmediği İsviçre'ye karşı bu serisini devam ettirip çeyrek final yükselmek istiyor. İsviçre de 31 yıllık kabusuna son verip son 8 takım arasına kalmayı hedefliyor. İsviçre-İtalya maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Ajanslar Giriş: 29.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:38 facebook

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