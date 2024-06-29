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        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı | Son dakika haberleri

        İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

        İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:38
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        Menderes'te orman yangını
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        İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

        MENDERES BELEDİYE BAŞKANI: MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

        MAHALLEDEKİ BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

        Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

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