Ayhan Bora Kaplan davasında sıcak gelişmeler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, bazı Ankara Emniyeti görevlileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık; 6’sı emniyet mensubu, 5’si sivil toplam 11 şüpheli hakkında farklı suçlardan dava açtı.

EMNİYET MÜDÜRLERİNE 4 FARKLI SUÇLAMA

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’e, “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması ve “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcıları Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin ile komiserler Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca’ya ise “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları isnat edildi.