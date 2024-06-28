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        Haberler Magazin Haftanın en çok konuşulan ünlüleri; Demet Şener, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül - Magazin haberleri

        3 paylaşım, 3 gündem

        Bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar; Demet Şener, Yasemin Şefkatli ve Mahsun Kırmızıgül'den geldi. Kimi; paylaşımın yanlış 'anlaşılmasıyla', kimi; olumsuz bir yoruma verdiği karşılıkla, kimi de; 'Jön' çıkışıyla gündem oldu. Detaylar 'Panorama'da...

        Giriş: 28.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:15
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        DEMET ŞENER

        'TEKTAŞ' YANILTMASI

        Yaklaşık 3 yıldır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kafaları karıştırdı.

        Sevgilisi Tolga Arman ile çektirdiği fotoğrafları; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notuyla yayımladı.

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        Demet Şener, "Kutlama" cümlesini parmağındaki tektaşı özellikle göstererek sarf edince, doğal olarak Tolga Arman'dan evilik teklifi aldığı düşünüldü.
        Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.

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        Ne var ki işin aslı öyle değilmiş...
        Evlilik teklifi almamış, beraberliklerinin 35'inci ayını kutlamışlar.
        Demet Şener, bunu; "O kadar çok yazıldı ki buradan da yazayım; evlilik teklifi değil, 35'inci ay kutlamamız... Biz gönülden evliyiz zaten" dedi.
        Neden 35?
        35'in kendileri için özel bir anlamı mı var yoksa beraberliklerinin her ayını mı kutluyorlar?
        Eğer öyleyse bir hayli masrafa giriyorlar demektir.

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        YASEMİN ŞEFKATLİ - İDO TATLISES

        'ÇİRKİN' MESAJA CEVAP

        Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorsanız ve yaptığınız paylaşımlar binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşıyorsa çoğu zaman olumlu olduğu kadar olumsuz yorumların sayısı da bir hayli fazla olabiliyor.

        Sosyal medya platformlarından günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan, bu durumdan nasibini alan ünlüler arasında Yasemin Şefkatli yer alıyor.

        2021'de evlenen ve 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

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        Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, doğumdan aylar sonra ilk kez, 27 Haziran'da ikiz bebeklerinin yüzünün göründüğü paylaşımlarda bulundu.

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        Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan çifte, takipçilerinden biri; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklinde arsızca bir yorumda bulundu.

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        Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cümlesiyle yorumun sahibini ti'ye aldı.

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        MAHSUN KIRMIZIGÜL

        'JÖN' ÇIKIŞI

        55 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından çıkışta bulunarak sektörde jön sıkıntısı olmasından yana veryansın etti.

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        Kendi fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayarak, gelecek yıl, özel bir projede jönlük yapacağını duyuran Mahsun Kırmızıgül, bu konuda şunları söyledi: Dizi ve sinema sektörü, ciddi anlamda jön sıkıntısı çekiyor. Yıllardır gelen tekliflere kapıları kapatmıştım ama yeni aldığım kararla bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. 2025'te beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım. Seneye net olarak söylüyorum, çok özel bir projede oyunculuk yapacağım.

        #İdo Tetlıses
        #Yasemin Şefkatli
        #demet şener
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