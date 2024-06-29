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        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı

        Tuzla'da 3 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın bitişiğinde bulunan 3 binaya sıçradı. Olayda 4 binanın çatısı alev alev yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:35
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        İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat nedeniyle çıkan yangın 3 binaya sıçradı.

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        Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

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        İddiaya göre, 3 kattı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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        Yangın bitişiğinde ve arka sokakta bulunan diğer binaların çatılarına sirayet etti. Kısa sürede büyüyen yangında 4 binanın çatısı alevlere teslim oldu.

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        Ara ara patlamaların da yaşandığı yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 binanın çatısına merdiven aracı ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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        İlk belirlemelere göre, yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu. Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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