Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Husumetlilerine ateş açtılar; 2´si bisikletleriyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralı

        KAYSERİ'de, bir grubun husumetli olduğu başka gruba açtığı ateşte, 2'si bisikletiyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlilerine ateş açtılar; 2´si bisikletleriyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, bir grubun husumetli olduğu başka gruba açtığı ateşte, 2'si bisikletiyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi´nde meydana geldi. Suriyeli bir grup, aralarında elektrikli bisiklet nedeniyle husumet olan E.M. (16) ve İ.Y.'ye (17) av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, bu sırada bisikletleri ile yoldan geçen D.E. (15) ve S.E.'ye (15) de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de silahlı saldırıda 4 çocuk yaralandı
        Kayseri'de silahlı saldırıda 4 çocuk yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
        Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti
        Kocasinan'da geçen yıl 2 bin 804 kişi evlendi
        Kocasinan'da geçen yıl 2 bin 804 kişi evlendi
        Kayseri'de 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi
        Kayseri'de 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi