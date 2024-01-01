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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu A.R.M. ve K.Y. bıçakla, E.M. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.R.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.R.M.'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Polis olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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