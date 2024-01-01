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        Su borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir dükkanın su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:11
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        Su borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir dükkanın su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yıldızevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin su gider borusundan kedi sesleri geldiğini duyan esnaf, kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

        Esnafın kurtarma çalışmaları başarısız olunca itfaiyeden yardım istendi.

        Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı su borusundan çıkardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen kedi annesinin yanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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