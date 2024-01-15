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        Kayseri'de silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

        Kayseri'de yolda gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, husumetlisiyle birlikte kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki çocuğu da yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:30
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        Kayseri'de silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
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        Kayseri'de yolda gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, husumetlisiyle birlikte kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki çocuğu da yaraladı.

        Melikgazi İlçesi Tacettin Veli İnönü Bulvarı üzerinde, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, yolda gördüğü husumetlisi S.K'ye (26) tüfekle ateş açtı.

        Saldırıda S.K. yaralanırken olay sırasında annesi ve 3 yaşındaki kız kardeşiyle kaldırımda yürüyen M.S.C'nin de (15) ayağına saçma isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        S.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M.S.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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