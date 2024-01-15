Kayseri'de 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.
Bismil Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.
Binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.
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