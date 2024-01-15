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        Kayseri'de 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:16
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        Kayseri'de 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

        Bismil Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

        Binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

        Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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