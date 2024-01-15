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        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, TOKİ şantiyesini ziyaret etti

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede yapımı devam eden 3. etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:07
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        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan, TOKİ şantiyesini ziyaret etti
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        Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede yapımı devam eden 3. etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesi'nde inşası süren 236 konutluk TOKİ şantiyesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Burada konuşan Taşyapan, inşaatın çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Devletimiz var gücüyle çalışıyor. İlçemizde kısa süre önce başlayan TOKİ konutlarının çalışmalarını yerinde ziyaret ettik. Yüklenici firma çok hızlı ilerliyor. Temeller atılmış, birinci binanın 3. katına kadar gelinmiş durumda. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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