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        Kayseri'de ilçelere 952 milyon 987 bin liralık yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçelerde geçen yıl 952 milyon 987 bin lira hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:06
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        Kayseri'de ilçelere 952 milyon 987 bin liralık yatırım
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçelerde geçen yıl 952 milyon 987 bin lira hizmet ve yatırım gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçenin taleplerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi, kilitli parke çalışmaları, oyun parkı ve halı sahalar, sosyal tesisler, sanat yapıları, sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları gibi yatırımları ilçelerle buluşturdu.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılında ilçelerde 952 milyon 987 bin lira hizmet ve yatırım gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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