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        KAYÜ ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki protokol imzalandı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında "Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Uluslararası Birleşmiş Milletler Model Konferansı 2024 (Munos24) Projesi İş Birliği Protokolü" ile "Sosyal, Bilimsel ve Kültürel İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:06
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        KAYÜ ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında iki protokol imzalandı
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi arasında "Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Uluslararası Birleşmiş Milletler Model Konferansı 2024 (Munos24) Projesi İş Birliği Protokolü" ile "Sosyal, Bilimsel ve Kültürel İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile üst yöneticileri, hayırsever Osman Ulubaş ve Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi yöneticileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karamustafa, birlikte çalışma ve iş yapabilme ruhu ile bir araya geldiklerini ve oluşturacakları sinerji ile ülkenin geleceği olan gençlerle birlikte çalışacaklarını belirtti.

        Hayırsever Osman Ulubaş da imzalanan protokolün vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

        Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Boran ise protokolün öğrenciler açısından çok faydalı olacağına inandığını ifade etti.

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