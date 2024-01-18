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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:04
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de AA muhabirine, derinliği fazla olduğu için depremi hissetmediklerini, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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