12 Eylül'de ne oldu?

Kenan Evren kimdir? sorusu 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yılında gündeme geldi. Kenan Evren, yakın tarihin en karanlık ve kanlı olayı olan 12 Eylül askeri darbesinin 1 numaralı ismidir. 2010 anayasa referandumunun ardından yargılanmasının önü açıldı. Kenan Evren'in hayatından detaylar haberimizde.

KENAN EVREN KİMDİR?

1917 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğan Kenan Evren, ilk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir, İstanbul'da sürdürdü. Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olan Evren, 1938'de Kara Harp Okulu'nu, 1949'da Harp Akademisi'ni bitirdi.

Topçu subayı ve kurmay subay olarak silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yapan Evren, Dokuzuncu Kore Türk Tugayı'nda önce Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. ,

Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sonra 7 Mart 1978'de Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Evren, bu görevi sırasında 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbeyle diğer görevlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Konseyi ve devlet başkanlığını da üstlendi.

Evren, 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunulan ve kabul olunan Anayasa ile Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Evren, 9 Kasım 1989'da görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

12 Eylül 2010 tarihinde sonuçlanan referandum sonrasında değiştirilen yasalar çerçevesinde 12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilmiş olan ihtilalden mağdur olanların ilgililere dava açma hakkı doğdu. Bunun sonucunda referandum tarihinin ilk gününden itibaren savcılığa binlerce suç duyurusunda bulunuldu.

Açılan davalar sonucunda Kenan Evren'e, 765 sayılı TCK'nın "Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler" başlıklı 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve orgenerallik rütbesinin erliğe düşürülmesine karar verildi.

9 Mayıs 2015'te, tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Evren'in ölümünün ardından Yargıtay süreci devam eden kamu davası düşmüş oldu.

1944 yılında Sekine Hanım ile evlenen Kenan Evren üç çocuk babasıydı.