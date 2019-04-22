CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden muhabirlerle bir araya gelerek yaşananları değerlendirdi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, 'Hoş bir olay yaşanmadı' diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, saldırının planlı, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyledi. "CHP'yi sokağa dökmek istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, 'Sağduyulu olmak lazım' diye konuştu.

Ev sahiplerinin 'evimiz yakılır' korkusu yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Nazik davrandılar. Çay yaptılar ama içemedim çıkmamız gerekti' dedi.

Gazetecilerin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığa yaptığı konuşmayı sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Hulusi Akar'a sormak lazım ifadelerini... O atmosferde mi söyledi? Ne demek istedi?' diye konuştu.

Emniyet müdürünün evden çıkarken kendisine kamuflaj giymeyi teklif ettiğini anlatan CHP lideri, 'Ne demek, bun suçlu muyum? Nasıl girdiysem öyle çıkarım' diyerek bu teklifi kabul etmediğini aktardı.