CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman S. de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Şüphelilerin Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor. Görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRI

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye katılan bir grubun saldırısına uğradı. Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

TUTULDUĞU EVDEN ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI

Cenazede önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan vatandaşlar daha sonra da yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu’na saldırdı. CHP lideri polis kontrolünde yaklaşık 2 saat süre içerisinde bir evde tutulurken, ev güvenlik çemberine alındı. Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

BAKAN AKAR MEGAFONLA UYARDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkan olayların ardından megafonla yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarım, şehidin mekanı cennet olsun. Allah anasına, babasına, silahlı kuvvetlere, sizlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi verdiniz. Şimdi sükûnetle Yener'in evine gidiyoruz. Annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere burayı boşaltıyoruz" dedi.

GENEL MERKEZE GİTTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre sonra güvenlik tedbiri nedeniyle tutulduğu evden, zırhlı araçla çıkarıldı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk TV'de aktardığı bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, hastaneye gitmeyi reddetti. Kılıçdaroğlu'nun saldırıda gözlüğünün kırıldığı da öğrenildi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gitti.

BEKAROĞLU: ÜZÜNTÜM ŞEHİDE YAPILAN SAYGISIZLIĞA

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Genel Başkanımız sağlıklı bir şekilde Genel Merkeze ulaşmıştır. ilk cümlesi ‘Üzüntüm şehide yapılan saygısızlığadır’ oldu" dedi.

KÖYLÜLER YAŞANANLARI ANLATTI

Mahallede yaşanan olayları anlatan köylüler, "Bunlar bu köylü değil, yabancı" dedi. Başka bir köylü ise, "Bunu yapan bu köylü değil. Provokasyon yapıyorlar. Burası şehit evi, şehide saygı gösterilecekse dua edilecek. Yazık değil mi" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: KABUL EDİLEMEZ, TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

ADALET BAKANI GÜL: ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜ SİYASETE GÖLGE DÜŞÜREMEZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kılıçdaroğlu'na yönelik fiili saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz!" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FİİLİ SALDIRI AÇIKLAMASI



Ankara Valisi Vasip Şahin de "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili takviye kuvvetle tedbirleri aldık herhangi bir güvenlik sorunu yok. Provokasyonlara yol açan kişiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Başer, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde şehit cenazesi için taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylem nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca çok yönlü olarak gerekli adli soruşturmaya başlanılmıştır" dedi.

"DERHAL YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALILAR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, Deniz Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Çubuk'tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi" dedi.

CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal Bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI



CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya zemin hazırlayan herkesten siyaseten ve hukuken her türlü hesabını soracağız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizi siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu kutuplaşmadan, provokasyondan vazgeçilmeli. Olacak şey değil. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ne gelen Akşener, Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü. Görüşmede saldırı hakkında bilgi alan Akşener, Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk saldırı 8 Nisan 2014'te TBMM'de, grup toplantısına gireceği sırada düzenlenmişti. Meclis koridorlarında yaşanan olayda Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruk ve tekmeli saldırı Orhan Övet tarafından yapılmış, saldırgan 2.5 yıl hapse mahkum olmuştu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı ise seçim ziyaretinde bulunduğu Karadeniz'de konvoyuna düzenlenmişti. Artvin'in Şavşat İlçesi'nden Ardanuç İlçesi'ne gittiği sırada Yanıklı Köyü yakınlarında terör örgütü PKK tarafından 25 Ağustos 2016'da düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı.