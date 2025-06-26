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        Haberler Kısayol Yaşam Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayında kiraya ne kadar zam gelecek, belli mi?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayında kiraya ne kadar zam gelecek, belli mi?

        Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri ile Temmuz kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ''2025 Temmuz kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak ve kira zammı hesaplama nasıl yapılır?'' soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:20
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        Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuyla enflasyon rakamlarını araştırıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Temmuz ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Son olarak Haziran ayı kira artış tavanı yüzde 45,80 olurken, TÜFE’deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış olarak gerçekleşmişti. Peki, 2025 Temmuz kira zammı artış oranı ne kadar olacak?

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        TEMMUZ 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 3 Temmuz'da netlik kazanacak.

        HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 1,53 yıllık yüzde 35,41 oldu.

        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 45,80 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48,73 olmuştu.

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

        Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2025

        Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 45,80

        Kira Artış Tutarı: 13 bin 282 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 282 TL

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        GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

        Buna göre, Haziran ayında kira artışı yüzde 45,80 oranında yapıldı.

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