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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Gerekirse ayaklarına sıkın!" demişti: İstanbul'da kiracısını çatalla yaralayan Mehmet Cengiz Bilik'in cezası belli oldu!

        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"

        İstanbul'da, kira zammını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini, darp edip çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, Bilik'in kiracısını evden çıkarmak için adam tuttuğu da ortaya çıktı. Sanıklardan Nizam Şimşek, son savunmasında samimi bir itirafta bulunmak istediğini belirterek, "Mehmet bize 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın. Gerekirse ayaklarına sıkın' diyerek bize işi verdi" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:55
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        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
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        İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Cengiz Bilik'in geçen sene yüzde 100'ün üzerinde kira artışı yapmak istemesi, Guldzhakhan Krıtckaıa'nın bu durumu kabul etmemesi üzerine şüphelinin şiddet uygulayarak kiracısını evden çıkarmak istediği yer aldı.

        İKÂMETİNE GİRİP DARP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre iddianamede Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtckaıa'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandıkları kaydedildi. Olay günü ikametine girildiğinde yerde çok sayıda cam kırıklarının olduğu, yatak odası kapısının menteşesinin çıkmış ve kapısının eğik olduğu, ayrıca kahve makinesinin yerde kırık vaziyette olduğu tespit edildi.

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        EVDE KAN İZLERİ

        İddianamede ayrıca dosyaya giren görüntülerde Mehmet Cengiz Bilik'in evin içerisinde bağırıp çağırdığı, buzdolabından aldığı içerisi dolu cam kavanozları fırlatarak kırdığı, evin içerisinin cam parçaları ile dolduğu ve oluşan yaralanmalar neticesinde ev içerisinde kan izlerinin olduğu belirtildi.

        24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 7. duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek gelirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        "GEREKİRSE AYAKLARINA SIKIN"

        Söz hakkı verilen Nizam Şimşek, samimi bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Biz o dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük.

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        "İŞİ BİTİRİN 20 BİN DOLARINIZI ALIN"

        O gün oraya gittiğimizde Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bize verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.

        "GEÇMİŞE DÖNÜK EVRAK DÜZENLEDİLER"

        Savunmasının devamında Şimşek, "Ben o dönem evlenecektim asgari ücretle çalışıyordum. Maddi sıkıntı yaşadığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanım efendinin evine gittik. Aracı dışarı park ettik, apartman kapıcısı bize kapıyı açtı. Mehmet Bey apartman kapıcısına para verdi. Daireye gittik yalnızca kadın vardı bir an önce evden çıkmasının kendisi için en hayırlısı olacağını söyledik. Tehdit etmedik. Pişmanım. Evin bize kiralandığına dair sözleşmede avukat beyin ofisinde yapılmıştır. Ofisin arkasındaki noterde de tasdiklenmiştir. Geçmişe dönük evrak düzenlenmiştir. Daha sonra çıkacak olaylardaki sorumluluğu ortadan kaldırmak için bu evrak düzenlendi" dedi.

        EV SAHİBİNE 7 YIL 1 AY HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik'in 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapsine hükmederken Nazım Şimşek ve Serdar Ok, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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