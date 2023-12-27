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        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:11
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        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Karaahmetli köyünde M.Ç'ye ait bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan E.A. (27) ve B.F.C'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        M.Ç'ye ait bağ evinden 400 litre mazot, spiral makinesi, kompresör ve bakır kazan çalan E.A. ve B.F.C, gözaltına alınmış, çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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