Karakeçili'de TOKİ konutlarının kaba inşaatında sona gelindi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yapımı süren TOKİ konutlarının kaba inşaatı bitme aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, AA muhabirine, Yeşilevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen 132 konutluk projenin kaba inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine, ikinci etap içinde müracaatımızı yaptık. İnşallah bu konutlarda yapılır. İlçemizi bu yıl doğal gazla da buluşturduk. Yaklaşık 200'ün üzerinde haneye doğal gaz verildi. 2024 yılında da konutların doğalgaz bağlantıları devam edecek. İlçemiz içerisinden geçen derenin de ıslah çalışması devam ediyor. Tarihi Çeşnigir Köprüsü yanında Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan aldığımız arsaları ve merkezde Toprak Mahsuller Ofisi'nden aldığımız idari bina, depo ve lojmanları da belediyemize kazandırdık."

Aydemir, ilçede yol genişletme çalışmaları yaparak bazı bölgelerdeki elektrik hatlarını yer altına aldıklarını dile getirdi.

Yine kilit parke döşemesi gerçekleştirdiklerini anlatan Aydemir, "Devletimizden aldığımız yardımlar, belediyemizin çalışmaları, halkımızın destekleri ve üzerimizde olan sorumlulukla hizmetlerimizi gerçekleştirdik." dedi.