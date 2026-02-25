Canlı
        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü 2 kardeş yakalandı

        Kırıkkale'de "kasten yaralama" suçundan haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 16:58
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, haklarında "kasten yaralama" suçundan 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. ile A.A. kardeşler yakalandı.

        Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

