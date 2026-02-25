Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, 7 ilden gelen şeflerle iftar menüsü hazırladı

        Kırıkkale'de ramazan ayı etkinlikleri kapsamında meslek lisesi öğrencileri, 7 ilden gelen şeflerle iftar menüsü hazırladı.

        Giriş: 25.02.2026 - 10:21
        Yenimahalle Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri, aralarında Afrika'dan gelen bir şefin de bulunduğu 7 farklı şehirden şeflerle okul mutfağında buluştu.

        "Anadolu’da Bereketli Sofralar" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadim iftar ve sahur gelenekleri uygulamalı olarak anlatıldı.

        Usta şefler, ramazan ayına özel iftar sofralarının inceliklerini ve geleceğe taşınan mutfak kültürünü öğrencilere birebir gösterdi. Gün boyu süren hazırlıkların ardından ortaya Anadolu’nun unutulmaz damak tadını yansıtan zengin bir iftar menüsü çıktı.

        Menüde, İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden esnaf güveci, cevizli erişte, yoğurt çorbası, sütlaç, şerbet ile mevsime uygun salata ve diğer tamamlayıcı lezzetler yer aldı.

        Hazırlanan yemekler, Selçuklu ve Osmanlı motifli çinilerle bezenmiş tabaklarda sunularak görsel şölen oluşturdu.

        Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü yansıtan sofrada hem gelenek yaşatıldı hem de genç aşçılar ustalardan uygulamalı eğitim aldı.

        Şeflerden Hüseyin Şipal, gazetecilere, kadim Anadolu'da iftar ve sahur bereketli sofralarının nasıl kurulduğunu, 7 ilden gelen şeflerle öğrencilere anlattıklarını söyledi.

        Bugün 7 çeşit ürünü hazırlayacaklarını dile getiren Şipal, yemekleri Selçuklu ve Osmanlı çinileriyle bezenmiş tabaklarda sunum haline getireceklerini kaydetti.

        Okul müdürü Kemal Erdem ise "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, bereketli iftar sofraları programını gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Çocukların da mutfakta asıl mesleklerini öğrenirken, bu alanda kendini kanıtlamış alan şeflerinin liderliğinde mesleki tecrübe kazandıklarını dile getiren Erdem, etkinlikteki temel felsefelerinin de bu olduğunu ifade etti.

