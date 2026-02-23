Kırıkkale'de Kur'an kursu öğrencileri yardım kolisi hazırladı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.



Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan ayında yardım kolisi kampanyası düzenledi.





Minik öğrenciler, hazırladıkları yardım kolisini ihtiyaç sahibi aileye, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklardan topladıkları 3 bin 500 lirayı da Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Bahşılı Şubesi'ne teslim etti.





İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal, örnek davranışlarından dolayı öğrenciler ve ailelerine teşekkür etti.







