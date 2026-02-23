Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de Kur'an kursu öğrencileri yardım kolisi hazırladı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de Kur'an kursu öğrencileri yardım kolisi hazırladı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

        Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan ayında yardım kolisi kampanyası düzenledi.


        Minik öğrenciler, hazırladıkları yardım kolisini ihtiyaç sahibi aileye, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklardan topladıkları 3 bin 500 lirayı da Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Bahşılı Şubesi'ne teslim etti.


        İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal, örnek davranışlarından dolayı öğrenciler ve ailelerine teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Çelik ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
        Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Çelik ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
        Evlerde yemek pişmiyor, köy halkı ortak sofrada iftar yapıyor
        Evlerde yemek pişmiyor, köy halkı ortak sofrada iftar yapıyor
        Ramazan Sokağı'nda renkli görüntüler: Sahneye çıkan çocuklar ilahiler sesle...
        Ramazan Sokağı'nda renkli görüntüler: Sahneye çıkan çocuklar ilahiler sesle...
        Bakan Ersoy, Kırıkkale'de Ürkmez ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
        Bakan Ersoy, Kırıkkale'de Ürkmez ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
        Başkan Önal, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu
        Başkan Önal, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu
        Bakan Ersoy, "Kralların Ressamı" Rahmi Pehlivanlı'nın eserlerini inceledi
        Bakan Ersoy, "Kralların Ressamı" Rahmi Pehlivanlı'nın eserlerini inceledi