Karakeçili'de kırsal kalkınma yatırımları hakkında bilgi verildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında üreticileri bilgi verildi.





Karakeçili Belediyesi Toplantı Salonu'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince eğitim düzenlendi.





İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Özgür Başyiğit, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin kararda, projelere hibe desteği verileceğinin yer aldığını belirtti.





Tebliğ ve uygulama esaslarının yayınlanmasından sonra hangi projeye ne oranda destek verileceğinin daha açık olacağını ifade eden Başyiğit, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için ahır ve ağıl yapımı, bu alanda kullanılacak makine ve ekipman desteği, çelik sülo, depo, seracılık, soğuk hava deposu ve mantarcılık alanlarında destekler sağlanmasının tebliğ ve uygulama esasları yayınlanmasından sonra netlik kazanacağın kaydetti.





Toplantı vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.



