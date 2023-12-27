Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor

        Kırıkkale'de trafik ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de trafik ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 509 aracın denetlendiği belirtildi.

        Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 59 araç trafikten men edildi.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Karakeçili'de TOKİ konutlarının kaba inşaatında sona gelindi
        Karakeçili'de TOKİ konutlarının kaba inşaatında sona gelindi
        Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı