Haberler Dünya 'Kayıp olduğu' belirtilen Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj

'Kayıp olduğu' belirtilen Rus muhalif Navalny'den ilk mesaj Rus muhalif Alexei Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğunu bizzat doğruladı. Habertürk / İHA Giriş: 27.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:51 facebook

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Rusya'da aşırılık suçlaması ile 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny Rus cezaevi sistemindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip 'özel güvenlikli' bir ceza kolonisine nakledilecekti.

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Ancak Navalny'nin yakınları, siyasetçinin Moskova'nın doğusundaki ceza kolonisinin mahkum listesinde adının yer almadığını ve nereye nakledilmiş olabileceğine dair herhangi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.