Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
İstanbul'da yakalanan tecavüz şüphelisi 19 yaşındaki Melih Can A., götürüldüğü hastanede elleri kelepçeliyken kaçtı. İzinsiz girerek saklandığı evin sahibinin polise ihbarı üzerine şüpheli pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve binadakilerin bacaklarından tutmasıyla pencerede asılı kalan şüphelinin 42 suç kaydı olduğu öğrenildi
İstanbul'da olay Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğu, Melih Can A. (19) tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre ekiplerin yaptığı araştırma sonucu şüpheli önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, doktor raporu alınması için hastaneye götürüldü.
HASTANENİN KARŞISINDAKİ EVE GİRDİ
Rapor sırasında doktorla yalnız bırakılan şüpheli hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan şüpheli hastanenin karşısındaki bir eve izinsiz zorla girdi.
EV SAHİBİ POLİSİ ARADI
Ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören şüpheli camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.
EVİN CAMINDA ASILI KALDI
Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şüpheli evin camında asılı kaldı. Kelepçesi açılan şüpheli bir dükkanın tentesinin üzerine düştü.
BİR VATANDAŞ ŞÜPHELİYİ DARP ETTİ
Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şüpheliyi, polis ekiplerine teslim etti. Şüphelinin pencereden atlamaya çalıştığı esnada H.D.(45) tarafından darp edildi.
ZANLININ 42 SUÇ KAYDI ÇIKTI
42 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Melih Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, 'cinsel taciz' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.