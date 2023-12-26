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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:11
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 1 kilo 107 gram esrar, 9,6 gram sentetik uyuşturucu ile 1088 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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