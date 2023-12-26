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        Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de okulda kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:55
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        Kırıkkale'de Türkçe öğretmeni kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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        Kırıkkale'de okulda kalp krizi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Erdem Mut Ortaokulu'nda görevli 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cihat Çolak'ın okulda kalp krizi geçirdiğini belirtti.

        Öğretmenin, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını aktaran Aydın, evli ve iki çocuk babası Çolak'ın ailesi ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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