Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Belediyesinden yeni Gençlik Merkezi

        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Millet Bahçesi içerisinde bulunan işletme binası, Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Belediyesinden yeni Gençlik Merkezi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Millet Bahçesi içerisinde bulunan işletme binası, Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak kenarındaki Millet Bahçesi'nde manzaraya karşı ders çalışma imkanı bulan gençler, konforlu ortamda zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

        Kırıkkaleli gençlerin geleceğe daha donanımlı, rahat ve güvenli ortamda hazırlanması amacıyla Millet Bahçesi içerisindeki bir bina gençlere tahsis edildi.

        Gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olması amacıyla hizmete açılan Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'nin gençlerden ilgi görmesi bekleniyor. Gençler, merkezde gün boyu ikram, ücretsiz internet, kütüphane, aile ortamında ders çalışma, ücretsiz ulaşım gibi hizmetlerden faydalanabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 5 yaralı
        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı: 5 yaralı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurl...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurl...
        Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi