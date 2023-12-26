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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:37
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçtaki aramada, yolculardan İ.E. ve V.Ç'nin çantalarında 977 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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