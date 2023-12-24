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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:47
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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Barış K, Yılmaz K, Emine K. ve Berat K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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