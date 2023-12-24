Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Barış K, Yılmaz K, Emine K. ve Berat K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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