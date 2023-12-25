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        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:11
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        Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 131 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 127'si hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 2 bin 606 kişi ve 265 araç sorgulandı.

        Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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