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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:33
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Naaşı, Şırnak'tan uçakla Ankara'ya oradan da helikopterle Kırıkkale'ye getirilen 23 yaşındaki şehit Yılmaz için Nur Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın akşam vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top aracında taşınan şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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