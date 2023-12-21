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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:45
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde 936 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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