Kırıkkale'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Hacıbey Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katında iskelede çalışan Tamer C. (20), dengesini kaybederek düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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