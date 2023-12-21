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        Kırıkkale'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:22
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        Kırıkkale'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Hacıbey Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katında iskelede çalışan Tamer C. (20), dengesini kaybederek düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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