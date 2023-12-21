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        Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı

        KIRIKKALE'deçalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki asansör boşluğundan 1'inci kattaki zemine düşen işçi Tamer C. (20), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:20
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        Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı
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        KIRIKKALE'deçalıştığı inşaatın 4'üncü katındaki asansör boşluğundan 1'inci kattaki zemine düşen işçi Tamer C. (20), ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki huzurevi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katındaki Tamer C., iddiaya göre; iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan 1'inci kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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